Sandrine VARRON

Actuellement en Poste je reste à l'ecoute du marché du Textile et de l'Habillement.

Dynamique, Spontanée et Motivée, je cherche une entreprise qui pourra me donner la chance de montrer mon potentiel, mon aptitude à travailler en équipe, mon relationnel et m’apporter le plaisir de travailler pour la réussite globale et individuelle.



De nature curieuse, le changement et la nouveauté sont pour moi une forme de challenge qui me permet de montrer ma bonne capacité d’adaptation. J’apprends rapidement et ne manque pas de bonne volonté. Consciente de vos attentes, je saurais me montrer une recrue performante, polyvalente et investie dans les missions qui me seront confiées.



Si vous avez de l’intérêt pour mon profil, n’hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Pack office (Word,Excel)

Adobe(Illustrator, Photoshop)

Établir un planning de production

Établir et pérenniser de bonne relation avec les f

Assurer le développement de produit textile

Ouverture d'esprit

Esprit d'initiative