Romain GUIBERTEAU

Bonjour,



Touche-à-tout de nature, l'hyper-spécialisation ne m'a jamais tenté. Le métier de designer graphiste freelance me permet de mettre en oeuvre ma passion et mes compétences.

Originellement passionné par l'édition, les défis de la création web m'ont conquis à tout jamais.

Me définir comme graphiste me parait réducteur, tant j'apprécie de questioner tous les aspects de la création d'un site et d'une marque, UX, marketing, conception-rédaction, design, intégration, développement...

Il m'arrive également occasionnellement de réaliser des illustrations et des shootings.



Si vous avez des questions ou désirez recevoir mon portfolio en pdf, ous pouvez me contacter ici:

romainguiberteau@gmail.com

+33 674277423



Cordialement



Romain







Mes compétences :

Rédaction

Édition

Maquettage

Graphisme

Musique

Illustration

JQuery

HTML 5

CSS 3

Wordpress

Intégration

Web design

Applications mobiles