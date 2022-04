Claire FRANÇAIS

Approche globale - Bilans - Rééducation - Accompagnement thérapeutique - Médiations





Jeune diplômée psychomotricienne, j’ai pu prendre en charge et travailler auprès de différents publics.



· Bébés en Unité Parent-Bébé en consultation pédiatrique en hôpital



· Enfants atteints de troubles variés en cabinet libéral

· Enfants polyhandicapés

· Enfants et adolescents déficients intellectuel en IME

· Enfants et d’adolescents présentant des troubles psychiatriques en hôpital de jour



· Séniors en Unité d’Hospitalisation Renforcée





Chacune de ces expériences m’a montré l’importance d’une approche empruntant aux différents courants de la psychomotricité pour une prise en charge globale en réponse aux besoins et à la personnalité de chaque patient.



Mes compétences :

Psychomotricité

Travail en équipe

Gestion du stress

Prise en charge des troubles

Relaxation

Gestion des émotions

Rééducation

Bilans psychomoteurs