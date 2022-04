Claire FREJABUE

Directeur du contrôle de gestion puis du Back office pour le compte de grands noms du Property Management, j’ai plus de 15 ans d’expertise dans les domaines du management, du reporting , de la budgétisation et du pilotage de projets.



Vite impliquée sur des sujets transversaux comme la mise en place d’un contrôle de gestion clients & corporate ou l’élaboration de processus et leur suivi au nom du Système de management de la Qualité (ISO 9001), j’ai su emmener les équipes vers les résultats et les livrables attendus.



J’ai eu la chance de piloter des projets stratégiques comme la refonte de Systèmes d’information amenant nouvelles fonctionnalités, nouvelles méthodes de travail et induisant une conduite du changement calibrée. J’ai aussi conduit des projets de moindre ampleur avec une dimension client plus sensible (reporting ou interface).



Autonome, loyale, avec un grand sens de l’écoute et de l’organisation, je sais fédérer les équipes sous mon management vers les objectifs identifiés et partagés.



En 2016, je complète ma formation par un MOOC de gestion de projets de l’Ecole Centrale de Lille



Mes compétences :

Gestion immobilière

Contrôle de gestion

Reporting

Gestion locative

Budgétisation

MOA

Immobilier