Stephane VINCENT

Aprés plus de 10 ans dans l'industrie, (Rockwool, Rip Curl) j'ai voulu donner du sens à mon expérience de terrain en gestion d'équipe pluridisciplinaire.

Je l'ai trouvé dans ce poste de directeur d'ESAT (ex CAT pour adultes handicapés) à la frontiére du social et du monde de l'entreprise.

En 2010 j'ai ensuite pris la direction d'un complexe d'habitat au sein de la même association.

En 2014 je migre sur Orthez pour prendre la direction d un complexe comprenant un ESAT , un foyer et un IME SESSAD.