Prestataire de services avec plus de 35 ans d’expérience, la Junior INSA Services réalise des missions d’ingénierie pour tous les acteurs du monde professionnel.

Nous répondons à vos besoins, grâce à un vivier de plus de 2 400 futurs diplômés de l’INSA de Toulouse, qui forme chaque année des ingénieurs reconnus, aux profils et aux compétences variés.

Forte de cette expertise, et en collaboration étroite avec nos différents partenaires, notre équipe professionnelle et dynamique travaille quotidiennement pour vous offrir la meilleure offre possible.



La Junior Insa Services a été créée en 1981. Elle rentre en 1982 dans la Confédération Nationale des Junior-Entreprise, à laquelle elle appartient toujours et a le statut de Junior Entreprise.



La JIS vous propose ses compétences en Ingénierie dans les domaines suivants:

- Automatique, Electronique

- Biologie

- Génie Civil

- Informatique

- Mathématiques Appliquées

- Mécanique

- Physique

- Procédés et Environnement

- Réseaux et Télécommunications

- Traductions



La Junior INSA Services profite également du soutien des enseignants chercheurs de l'INSA Toulouse, ainsi que de la mise à disposition de tous les moyens techniques par l'INSA (parc informatique performant, machines-outils, laboratoires...)



De nombreuses entreprises ou particuliers ont fait appel à nos services et nous serons ravis de pouvoir travailler pour vous. Retrouvez nous sur http://www.juniorinsaservices.fr pour plus d'informations.



NOTA BENE: Vous aviez un étudiant INSA en stage et vous souhaitez prolonger une étude avec lui durant son année scolaire, c'est possible et avantageux pour l'entreprise.



Mes compétences :

Mécanique des fluides

Modélisation

Systèmes et réseaux

Nanotechnologies

Systèmes embarqués

UML

Génie climatique

Chimie

Génie civil

Génie électrique

Informatique

Biologie

Conception mécanique

Génie des Procédés

Télécommunications

Modélisation mathématique