Margaux VALLÉ

Je travaille aujourd'hui chez P3 Ingénieurs pour le compte de l'entreprise AIRBUS. Je supporte un manager dans sa partie gestion de projet, au niveau commercial, budgétaire ou organisationnel.



Je peux ainsi mêler mes connaissances techniques acquises durant mon cursus ingénieur en Génie Mécanique à l’INSA de Toulouse et mon intérêt pour les parties commerciales et managériales des projets telles que je les aie exercées au cours de ma formation en Management de la Technologie et de l’Innovation à l’ESC de Toulouse.



Mon principal objectif est de contribuer à améliorer les performances d'une entreprise et le succès commercial des produits. En effet, cette recherche de la perfection et mon dynamisme se retrouve dans tous les sports que je pratique et que j'enseigne, dont le but est d'obtenir toujours de meilleurs résultats, tout en communiquant avec ses équipiers et ses élèves. Cela sollicite créativité, persévérance et rigueur, qualités que j'aime exercer en maintenant un bon relationnel.



Mes compétences :

Gestion de production

Ingénieur

Aéronautique

Gestion de projet

Sport

Lean IT

Mécanique

Commercial

Ingéniérie