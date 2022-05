Thi Thanh Huong TRAN

Diplômée de l'INSA de Toulouse en Génie Climatique, je suis rigoureuse, dynamique, autonome et force de proposition. Grâce à trois ans d'expérience, j'ai pu travailler sur les projets de grande envergure comme le Ministère de La Défense, Rénovation du Grand Palais ainsi que sur différents projets tertiaires, logistiques et commerciaux.



J'ai fait un double cursus ingénieur-architecte pendant trois ans à l'ENSA de TOULOUSE. Le double cursus ingénieur-architecte implique une bonne capacité d’organisation d’une part et d’autre part il développe une vision spatiale des éléments complétant ainsi l’enseignement technique. Maîtrisée du logiciel CLIMAWIN et AUTOCAD est le point fort qui me permet d'être autonome et efficace sur tous les projets.



Je souhaite intégrer dans une société dynamique pour contribuer mes compétences pour des intérêts communs et pour réaliser mon projet professionnel à long terme.



Mes compétences :

Gestion de projet

Étude de faisabilité de projets

Étude thermique

Conception-rédaction

Étude de prix

Études quantitatives

DAO