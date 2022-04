Deixonne NEMBOT

Je suis consultant depuis bientôt 4 ans. J'ai décrit mon expérience de façon précise ci-dessous.



Aujourd'hui, j'aspire à un poste qui intègre des fonctions financières et managériales.



Je compte sur ma rigueur à toute épreuve et mon sens des responsabilités pour réussir cette transition.



N'hésitez pas à m'écrire pour en savoir plus sur mon ambition.



Mes compétences :

Ingénierie des systèmes

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Systèmes d'information

Support technique

Suivi des fournisseurs

BITE (Buit-In Test Equipement)

Data-Loading