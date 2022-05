Stéphane VINCENT

ALTER WAY (depuis 2009) - Directeur Général Alter Way Solutions



ALTI (2004 - 2009)

depuis 2004 - Création et Pilotage de l'entité de conseil technique transverse ALTI Expertease (30 experts et architectes Java et .Net)



depuis 2007 - Directeur Technique du pôle Technologies (500 consultants)

..Orientation et pilotage des offres technologiques et methodologiques d'Alti

..Création d'offres communes avec le Microsoft Technology Center (Client riche, table Surface, Interopérabilité Microsoft / SAP)

..Pilotage des centres de compétences internes (Java, .Net, ...)

..Relations partenaires : Microsoft (obtention du label Gold Certified Partner en 2006), SUN



2007 - 2008 - Responsable recrutement pole technologies

2006 - 2007 - Co dirigeant BU Banque & Assurances

2004 - 2005 - Création Alti Institut



MASTERLINE (2003 - 2004) : responsable offre e-business

FI SYSTEM (1999 - 2003) : CP puis DP puis Manager

SERA-CD (1991 - 1999) - Editeur logiciels scientifiques secteur automobile : Developpeur puis CP puis responsable progiciel



Mes compétences :

Architecte

Architecte Technique

Conseil

DotNet

JAVA

Open Source

PHP

Python

Technique