Jean-François LÉPINE

Expert PHP, certifié ISTQB, Symfony 2 et Zend Certified PHP 5 Engineer, je m'intéresse particulièrement à la qualité logicielle et aux techniques d'industrialisation autour de l'univers PHP.



Auteur de différents ouvrages autour de PHP ("Mémento Industrialisation PHP : Outils et bonnes pratiques", co-auteur de "Industrialisation PHP : professionnalisez vos développements", "Le développement piloté par le comportement"), je suis vice-secrétaire de l'AFUP (Association Française des Utilisateurs de PHP).



Très impliqué dans l'écosystème Open Source, je suis le créateur de PhpMetrics (analyse statique de code) et de MutaTesting (tests génétiques automatisés)



Mes compétences :

PHP

Programmation orientée objet

Architecture logicielle

Designs Patterns

Tests unitaires

Tests de comportement

Formation

PHPUnit

Behat

Zend Framework

Symfony 2

Modélisation

Intégration continue

LAMP

MySQL

Audit applicatif

Audit de sécurité

Git

Audit de qualité

Industrialisation

PHP 5

Scrum

ISTQB