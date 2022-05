Stéphane VINCENT

Les différents stages que j'ai effectué (ci-dessous), m'ont permis de découvrir la Communication et d'y faire mes premier pas. Ces expériences ont attisé ma curiosité, et ont confirmé mon envie d'aller plus loin.

Déléguée de promotion, je suis une personne responsable, appliquée, rigoureuse et motivée. Passionnée par mes études, j’ai soif d’apprendre, et j’adorerai mettre mes atouts au service d'une agence de communication ou chez l'annonceur.

Si j'ai réussi à toucher votre corde sensible, n'hésitez pas à me contacter.

_____________________________________________________________________________



The different internships I had the chance to achieve, enabled me to discover Communication and to start my own experience in this sector. Those experiences made me curious and assured me in my willing to go further.

Representant of my promotion, I'm responsible, careful, organised and motivated. I feel a true passion about my studies, and I would love to work with a communication agency or with an announcer.

If I struck a chord, do not hesitate and contact me.



Mes compétences :

Mac OSX

Photoshop

Pack Microsoft Office

Indesign CS6

Illustrator