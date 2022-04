Claire GADROIT

-15 ans dexpérience en entrepreneuriat, communication, marketing digital, animation dun réseau social professionnel, animation de formats de rencontres et de clubs de progression

-Création dentreprise à 23 ans à la Clusaz, puis 10 ans dexpérience en Suisse romande

-7 ans responsable communication et événementiel puis directrice générale chez rezonance.ch, réseau social professionnel pionnier en Suisse

-Organisation de 150 conférences et événements corporate en Suisse romande (Suisse des Talents, Loto des Entrepreneurs, Conférences First, RezoLab, Rendez-vous des Entrepreneurs), accueillant les plus grands experts européens sur des thématiques innovantes et pionnières en lien avec lentrepreneuriat et le monde du travail

-Grande expertise du déploiement du capital humain par les Talents. Pratique régulière du recrutement, management dune équipe

-Formée à lHolacratie, au management collaboratif

-Participation au lancement en Suisse de clubs dentraide entre pairs destinés aux cadres dirigeants et chefs dentreprise propriétaires

-Implication active en 2011 dans louverture et lanimation des deux 1ers espaces de coworking suisses romands (La Muse), 700 coworkers en 5 ans

-Création du 1er réseau social professionnel à léchelle dun département, celui de la Haute-Savoie, en 2019 : Rezo des Fondus



Formation

-Titulaire dun Master en marketing et communication École Supérieure de Commerce

-Formation sur lacquisition de partenaires privés par le Cabinet Sponsorize

-Talents : maximisation, activation, relationnel, individualisation, connexion

-Trilingue français anglais italien



Et aussi

-Originaire dAnnecy, en Haute-Savoie

-Passionnée de sports de glisse

-Amoureuse de la vie et de sa région

-Maman comblée et entrepreneure née