Claire GAGNEPAIN, 42 ans, mariée, 2 enfants.

J'ai une formation d'assistant secrétaire trilingue de niveau BTS. Je parle anglais et allemand.

J'ai une expérience professionnelle de 13 ans chez Savoye, du groupe Legris industries. Savoye est spécialisée dans la fourniture de solutions de logistiques industrielles pour la préparation de commandes et chariots automatisés. J'y ai occupés plusieurs postes d'assistantes:secrétaire standardiste,assistante achats,assistante commerciale et ADV. Au poste d'ADV (8 ans), j'étais en charge de la vérification et l'enregistrement des commandes, de la facturation des termes du contrat, de la relance des impayés et du suivi des règlements. Ce poste m'a permis de savoir travailler en équipe et être autonome. J'ai mis en place un process de suivi des contrats afin d'anticiper la facturation et d'optimiser les règlements. Je suis rigoureuse, polyvalente, j'ai une grande capacité d'adaptation ce qui m'a permis d'évoluer dans mon dernier poste.

En 2011, j'ai saisi l'opportunité du PSE pour une reconversion professionnelle comme assistante maternelle. J'ai accueilli pendant 4 ans plusieurs enfants à mon domicile, afin de concilier vie personnelle et vie professionnelle.

Une nouvelle opportunité s'est ouverte en septembre 2016, où j'ai réalisé ma passion en m'inscrivant à la formation de pâtisserie, diplôme que j'ai obtenu en juin 2017.

Aujourd'hui, je souhaite me réorienter vers une activité d'assistante administrative et commerciale, sur le secteur Chalon / Beaune / Dijon.



Mes compétences :

Secrétariat

Rigueur

Autonomie

Sympatie