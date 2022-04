Claire GALLIC

Retrouvez moi sur Linkedin http://linkd.in/u5Iz0c



Mon Twitter @clairette5



J'aime les projets, les challenges, le travail en équipe et la création. Envie d'apprendre encore et toujours, de découvrir de nouvelles choses, de partager, de créer.



Actuellement, je suis responsable Marketing & Communication chez We Like Travel et co-organisatrice en off de l'Apéro des Internets, un afterwork nantais 100% collaborateurs :-)

Ex responsable communication et innovation chez Intuiti.



Diplômée du Master 2 Economie et Conseils en TIC et e-business (ECOTIC) de la Faculté des Sciences Economiques de l'Université de Rennes 1, j'ai acquis des compétences en économie du numérique au sens large et appris à avoir un regard critique sur les choses.



Mon expérience entrepreneuriale m'a beaucoup apporté tant sur le plan professionnel qu'humain. Elle complète très bien ma formation universitaire.



Mes compétences :

User experience

Gestion de projets

Mobile

Rédaction

Rédaction de contenus

Communication

Evénementiel

Stratégie de communication