Claire GALPIN

Connaissance du fonctionnement des trois services en relation directe avec le foncier : Cadastre, Titre Foncier te Domaines

Etablissement et modernisation des services du cadastre, distribution de titres fonciers, modernisation des services topographiques.

Participation à des projets opérationnels de modernisation des services fonciers.

Participation à l’étude et à la mise en place des guichets fonciers à Madagascar et des services fonciers décentralisés au Burundi.

Expérience en matière de réformes législatives et réglementaires et rédaction de textes.



Mes compétences :

Foncier