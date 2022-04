Gilles MARTIN

Ingénieur de l'Institut Géographique National français, j'ai longtemps travaillé comme consultant SIG pour des collectivités locales, des ministères, en France et à l'étranger. Travaillant en indépendant depuis 2004, j'ai durant 2 ans travaillé à la mise en place d'un Système d'Information Foncier au Gabon avant de partir travailler pour les Nations Unies comme coordonnateur SIG du Service de l'Information Humanitaire. J'ai été à ce poste initiateur du Référentiel Géographique Commun de RDC, projet de géomatique collaborative regroupant plus de 40 organisations (www.rgc.cd). D'un point de vue métier mes deux domaines de prédilection sont le cadastre et les routes. Au niveau technique SIG je mène une veille technologique permanente sur l'ensemble des produits mais en pouvant justifier d'un travail en production sur ArcGIS, MapInfo et GéoConcept.

Je suis actuellement assistant technique auprès du MINTP sur financement FED/C2D. Mon travail est visible sur http://mintp-carto.dynmap.org .



