Gilles MARTIN

Reporter-photographe spécialisé dans la faune sauvage et l'environnement, j'organise des stages photo tout au long de l'année : photographie animalière, macrophotographie, microphotographie et informatique.



Aujourd'hui, je m'engage à travers "l'artivisme" qui illustre une nouvelle façon de militer.

En 2017, je mène une campagne de street art à New York pour sensibiliser le public américain à la disparition des primates.



En 2018, je signe un contrat d'exclusivité avec l'IFREMER pour la réalisation de macro et microphotographies de la méiofaune des grandes profondeurs dans le cadre du projet Pourquoi pas les abysses ?

Projet réalisé avec l'océanographe italienne Daniela Zeppilli.

Durée des expéditions : 2 ans



Mes compétences :

Photographie

Photographie animalière

Adobe Lightroom

Macrophotographie