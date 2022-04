Francis VAUTIER

J'ai rejoint l’équipe de la Mission Val de Loire le 2 janvier 2012. Mes missions consistent à animer les réseaux d’acteurs engagés avec la Mission Val de Loire dans la préservation et la valorisation du Val de Loire - patrimoine mondial. Précédemment, j'ai assuré les fonctions de technicien tourisme de découverte, infographiste et chargé de communication pendant près de 20 ans au Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin en Basse-Normandie.