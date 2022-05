Actuellement en poste au sein de Bernstein France depuis bientot 3 ans en tant que Ingénieur Technico-commercial sur la partie grand Ouest France.

Ma mission est de gérer un réseau de distribution existant. De suivre un portefeuille de clients directs (type OEM, fabricants de machines spéciales et utilisateurs finaux) et de le développer. De faire les préconisations techniques et commerciales adaptées aux besoins clients.