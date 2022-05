Après un BAC S, je décide de faire de ma passion, mon métier.

Jeune photographe reporter, j'ai crée ma société de photographie dès ma sortie de l'école ( Raphaella Bertini

Photography ).

Passionnée par le reportage, je travaille pour des partis politiques, des communes, des communautés d'agglomération, des candidats aux municipales et l'Hôtel des Ventes DROUOT.

Aimant la rigueur, je suis attirée par la photographie culinaire et l'architecture intérieure comme extérieure.

Mon péché mignon photographique concerne les animaux, voyages et paysages.



Visite de mon site :Array



Mes compétences :

Evénementiel

Communication