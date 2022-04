Gilles MARTIN

Mes compétences s'appuient sur plus de 15 ans d'expérience dans les secteurs agricole et automobile, en tant que responsable qualité, de bureau d'études, des méthodes, de l'amélioration continue, chef de projets et actuellement ingénieur bureau d'études.



Mes compétences professionnelles s'appuient également sur 4 principaux piliers :

- Le management d'équipes pluridisciplinaires jusqu'à 30 personnes.

- La conception des moyens nécessaires à la production : outils coupants, moyens de contrôle, montages d'usinages, ilots de production.

- La gestion de projets : mise en production série de nouveaux produits, transfert de production en France ou à l'international, mise en place d'ilot de production.

- La qualité et l'amélioration continue.



En plus de mes compétences, j'ai de nombreux atouts à mettre à votre disposition :

- Mon dynamisme, ma rigueur, ma force de proposition, mon esprit d'analyse et un très bon relationnel.

- Le travail dans un cadre d'échanges et de confiances avec mes collaborateurs par une communication participative.

- Mon habitude des environnements complexes et mouvants.

- Ma connaissance du secteur automobile et mon ouverture à l’international.

- Ma pratique régulière de l'anglais en milieu professionnel.



Voila ce que je me propose de vous mettre à disposition lors d'une future collaboration et me tiens à votre disposition.



Mes compétences :

Chiffrage appels d'offres

Relation clientèle

Conception mécanique

Appels d'offres

Management d'équipe

Management de projets

Conception de Produits

Qualité produit

Hydraulique industrielle

Audit interne

Procédés d'usinage

Suite Microsoft Office

Electricité/Instrumentation/Mécanique

Cotation ISO GPS

Qualité projet

Pneumatique et électrique

Conception

Solidworks

Autocad

Gestion de projets

Bureau d'études

Responsable projets

Gantt

Pert