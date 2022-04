Erwan GAUDE

Diplômé d'un DECF (Diplôme d'Etude Comptable et Financière), j'ai travaillé au sein de cabinets d'expertise comptable en tant qu'aide comptable à Paris, pendant presqu'un an puis à Nantes pendant 4 ans en tant que collaborateur avec un portefeuille varié. Auparavant, j'ai occupé des fonctions commerciales comme vendeur.



De septembre 2005 à juin 2009, j'ai été responsable du service comptable chez un Administrateur de Biens sur la place Nantaise, le cabinet MOISON. Dans le cadre de mes fonctions, j'ai été force de propositions et j'ai accompagné en de nombreux points l'optimisation de la gestion de l'entreprise.



De juin 2009 à mi-janvier 2011, j'ai travaillé pour le groupe Citya à l'installation et à la formation du logiciel ICS dans les agences du groupe ainsi qu'à la mise en place d'audit du logiciel via des requêtes MySQL.



Depuis mi-janvier 2011, j'ai repris un poste de Responsable Administratif et Financier dans un cabinet bordelais racheté en avril 2010 par le groupe ORALIA (6ème administrateur de biens français), ce dernier travaillant sur ICS ma permis une analyse rapide de la comptabilité mandant et une bonne maîtrise du portefeuille. J'ai pu également dans un deuxième temps analysé les charges pour aujourd'hui mieux les maîtriser. Cette gestion nous a permis avec notre développement interne, une meilleure rentabilité du cabinet. En effet, nous avons augmenté notre chiffre d'affaire de 25% sur 3 ans et diminué dans un même temps de 9% les achats et charges externes (passés de 341000 € à 312000 €) puis avoir fait passer un résultat net avant IS de 29% du CA à 38% du CA. Aujourd'hui, après l'intégration de nouveaux cabinets du groupe sur Bordeaux, j'ai effectué le même travail d'analyse de charges. Nous présentons après 1an un résultat consolidé au dessus du budget prévu et un REX de plus de 30%.

l'intégration de ces nouvelles structures m'a permis de développé d'autres aspect du travail en équipes mais aussi de mon management. J'ai également pu travailler sur la fusion de ces 3 cabinets, ce qui nous permet d'être un cabinet de 35 collaborateurs et de faire 3 600 K€ de CA. Aujourd'hui, j'ai 7 collaborateurs dans mon service mais également la gestion du reste des équipes très régulièrement.



Mes compétences :

Administratif

Automobile

Comptabilité

fiscalité

ICS

Immobilier

Responsable administratif et financier