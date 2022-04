Erwan GODÉ

20 années d'expérience passées en tant que technico commercial dans la robinetterie industrielle, la régulation et l'instrumentation sur la France et les pays du Maghreb pour : l'énergie, la pétrochimie, la chimie, le traitement d'eau, l'agroalimentaire et le chauffage.



Je recherche un poste dans le domaine industriel : Missions ingénieries, Projets liant la technique et le relationnel client ou posté technico commercial orienté technique. ..



Études et amélioration des installations.

Écoute des besoins, de la rentabilité et de la productivité incluant les Normes et les Règlementations.

Matériel, finance, réglage et SAV.

Négociation des termes des contrats; conditions particulières CGV français anglais. ...



Mes compétences :

Conseiller

Evaluer

Fideliser

Mécanique des fluides

Négocier

Robinetterie industrielle

Instrumentation

Energie

Expertise