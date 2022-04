Gilles MARTIN

Martin Focus Marketing - Focus Promotions est une entreprise de promotion, spécialisée dans les objets publicitaires. Notre but: définir l'objet publicitaire qui sera adapté à votre cible (clients). Que ce soit pour des calendriers (mural ou de bureau), agendas, stylos et crayons, porte-clés, accessoires de bureau, accessoires de golf, tasses, T-shirts/gilets( service de sérigraphie et de Broderie) ou autres, nous avons plus de 500,000 produits pour satisfaire les besoins de votre entreprise, organismes, clubs, institutions publiques ou privées ou toute autre forme d’entreprise.



Vous souhaitez promouvoir l'image de votre entreprise, stimuler vos ventes, lancer un nouveau produit, souligner les bonnes relations avec vos clients, faire une levée de fonds, festivals, tournoi, fêtes en tout genre ou tout simplement faire plaisir, avec Martin Focus marketing vous êtes assuré d'un produit de qualité sûr de plaire.



Un service personnalisé, professionnel et attentionné qualifie bien notre entreprise. Faire affaire avec Martin Focus Marketing vous rapportera à coup sûr ! Vous trouverez chez nous ce que vous chercher.



La publicité par l'objet est la manière la plus efficace et la moins coûteuse de faire la promotion de votre entreprise.



Contactez-nous, nous nous ferons un plaisir de vous servir, car chez-nous c'est le client qui est # 1.



www.focuspromotions.ca

info@focuspromotions.ca



Mes compétences :

Marketing

Publicité