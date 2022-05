Marié, 3 enfants. J'ai passé 10 ans en cabinet d'expertise comptable où j'ai eu des responsabilités commerciales et de management d'un bureau avec objectifs de rentabilité. J'ai passé 6 ans chez AMELIS, un des leaders de la génétique animale. En tant que membre du Comité de Direction, j'ai mené à bien la fusion administrative et financière de 3 sociétés, structuré la paie, le contrôle de gestion et la facturation.