Philippe BOUWYN

L'humain comme fil conducteur de mon parcours centré sur le conseil, la formation et l'accompagnement individuel et collectif.

Issu d'un univers résolument technique, (BTP, Pétrochimie, Nucléaire, Contrôle,) j'allie le regard de l'Homme au travail et de la performance.



- J'accompagne les entreprises et collectivités dans le management et la mise en oeuvre de dispositifs SST- RH



- Spécialiste de l'activité réelle, (Méthode ADAC) et de l'analyse systémique des organisations, j'aide les structures dans l'identification de leur besoins et la mise en place d'actions appropriées à leur performance.



- Reconnu pour " Faire émerger ", j'aime accompagner "l'Autre" dans l'élaboration de sa propre solution.



référencé IPRP



Je suis l'auteur de "Management paradoxal et paradoxe managérial" édité en 2008 chez Hermès Lavoisier.



Mes compétences :

GPEC

MANAGEMENT DE LA SECURITE

CACES ET AUTORISATION DE CONDUITE

RISQUES PROFESSIONNELS ET DOCUMENT UNIQUE

MANAGEMENT

RPS ,QVT

PILOTAGE PAR L ACTIVITE ET LA COMPETENCE

COACHING

ENTRETIENS PROFESSIONNELS