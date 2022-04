Claire GARBIN

- Compétences terrain en réseau Grande Distribution et spécialisé.

- Depuis + de 5 ans commerciale dans le secteur optique au sein de

groupes renommés : De Rigo, Luxottica, Allison,

Lunetterie Parisienne.

- Marques adultes et enfants.

- Réseau actif de clients opticiens en Rhône-Alpes, Auvergne,

Bourgogne.

- Développer le CA / Fidèliser la clientèle /

Ouvrir de nouveaux comptes.

- Assurer un reporting régulier auprès de la Direction commerciale.

- Respecter la politique commerciale de la société.



VENDRE ET REVENDRE



Mes compétences :

Prospection

Vente

Négociation

Dynamique

Gestion de la relation client

Communication