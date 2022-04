Claire GATELET

Après plusieurs année d'études et quelques jobs étudiants et sans savoir vraiment quoi faire j'ai commencé à travailler chez Zara. J'ai grandi à l'intérieur de cette entreprise j'ai appris les bases de la mode ce qui était une passion pour moi. J'ai développer le sens relationnel, le commercial, l'administratif, et le fait d'être dans les responsabilités de caisse j'ai développer mon autonomie ainsi que le sens de formation.



Je suis actuellement sur mon projet d'intégrer la formation 'Gestionnaire de Paie' je souhaiterai recevoir toutes les informations nécessaires pour ce métier des postes libres ou des stages à effectuer je suis preneuse !

Je me suis déjà bien renseignée grâce à ma curiosité, j'ai réalisé des enquêtes professionnels... et je demande à en savoir encore bien plus et surtout des bonnes pistes pour intégrer une bonne entreprise !



Mes compétences :

Amadeus

Microsoft Office

Maniement d'argent

Organisation du travail

Gestion de la formation

Analyser écouter réfléchir agir

Analyse des besoins

Analyse stratégique

Accueil physique et téléphonique

Vente

Gestion administrative

Encaissement

Réactivité

Réceptionner les stocks

Accueil des clients

Identifier les attentes