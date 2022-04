Claire GAUBERT

Une trajectoire professionnelle ponctuée par l’opportunité de travailler pendant 10 ans sur

des tournages audiovisuels et cinématographiques, pour revenir à mon domaine de

prédilection dans la mesure.

Une compétence pratique après 6 années d’expérience dans un bureau d’études alliant

mesures en laboratoire et mesures sur route, je souhaite étoffer mon savoir-faire dans ce

domaine et élargir mes compétences.



Mes compétences :

Apple iWork

MS Office

LMS