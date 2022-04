Claire GAUBERT

Une trajectoire professionnelle de 6 ans dans le domaine acoustique, passionnée d’audiovisuel : cinéma, télévision.

Je travaille depuis 6 ans sur des longs-métrages, publicités, reportages, émissions et documentaires.

J’ai donc acquis de l’expérience en tournage et préparation de tournage de films en tant que régisseuse.

Je suis domiciliée en région parisienne et est inscrite au TAF de la région Centre.



Pour mon CV complet, consulter mon site - > http://clrg.perso.sfr.fr .



Mes compétences :

Réactivité

Logistique

Rigueur

Adaptabilité

Diplomatie

Planification

Coordination

Négociation

Management