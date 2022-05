Mickaël DUMOULIN

Nous répondons à vos attentes et vos désirs dans le but de mettre en image et de diffuser votre activité.



Un spectacle, une entreprise, un stage, notre équipe prend en charge et réfléchit avec vous sur le meilleur moyen de communication et la réalisation la plus adaptée à votre projet.



C'est une construction commune qui nous réunit autour d'un film. Chaque personne apporte ses compétences et son savoir, ce qui nous permet de couvrir l'ensemble de la chaîne de production audiovisuelle.



A travers la réalisation d'oeuvres, l'association a pour but de développer le réseau du milieu audiovisuel et de proposer un tremplin professionnel aux jeunes, afin de se rassembler autour de projets de créations cinématographiques et d'événements culturels.



Mes compétences :

Cinéma

Production

Réalisation