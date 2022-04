Julie LEVEAU

Spécialisée dans la communication depuis 9 ans et passionnée par le graphisme, je souhaite contribuer activement au développement d'une entreprise ou d'une agence



Je peux vous apporter mon aide en commerce et en communication Print & digitale.



Compétences :



- Planifier les actions de communication et animer une équipe de travail

- Concevoir, réaliser et actualiser les supports de communication écrit et oraux (Photoshop, illustrator, In design, Dreamweaver)

- Promouvoir et valoriser une entreprise, un produit ou un service (stratégie et plan de communication)

- Fédérer et animer une communauté d'internautes (community manager, réseaux sociaux)

- Organiser et animer un évènement (conférences, réunions, séminaires, salons…)

- Développer les relations ( presse, publiques, lobbying)

- Gérer le budget et les prestataires



Mes compétences :

Gestion de projets

Rédaction

Création

Communication

Organisation

Web