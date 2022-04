Claire GAUDRY

Issue d'une formation en chimie mon parcours professionnel m'a amené à explorer différents domaines et plus particulièrement une expérience de 3 ans en tant que correspondante sécurité au sein de mon service (15 personnes). Ce parcours m'a permis de développé les compétences suivantes.





Managériales

- Piloter une équipe de collaborateurs (3-4 personnes)

- Vérifier le travail de l'équipe selon la conformité des règles de sécurité



Organisationnelles

- Réaliser des analyses de risque.

- Mettre en place un système de tri des déchets.

- Concevoir un plan d'action de sécurité



Communication

- Rédiger le plan d'action sécurité.

- Créer un livret d'accueil sécurité

- Consulter les fournisseurs



Humaines

- Accueillir des nouveaux arrivants du service

- Présenter le plan d'action sécurité

- Former des stagiaires au poste de travail



Mes compétences :

Environnement

Hygiène

Qualité

Qualité Hygiène Sécurité Environnement

Sécurité

Management