Claire GAULARD

ADMINISTRATIF / BUREAUTIQUE :

-Standard téléphonique (interface, filtrage téléphonique et transmissions d’informations)

-Traitement et diffusion du courrier

-Traitement du courrier informatique

-Rédaction et saisie de courriers

-Gestion du planning de production et du planning de livraison des commandes régionales.

-Organisation logistique pour la livraison des commandes nationales.

-Administration des ventes (devis, enregistrement commande, vérification prix, quantité et qualité, préparation commande, colisage, établissements des documents de transports, suivi livraison).

-Gestion des stocks

-Réalisation, saisie et suivi des commandes achat

-Classement, Archivage



COMMERCIAL :

-Accueil physique clientèle

-Prise connaissance requête

-Proposition de prix et suivi

-Gestion et suivi des dossiers clients (mailing, prospection)



COMPTABILITÉ :



-Facturation

-Suivi des règlements

-Relances des impayés



Mes compétences :

Assistante

Rigueur

Autonomie