Claire GAULTIER

Je suis psychomotricienne diplômée d’état. J’ai suivi mes études à l’Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice de Paris. Au cours de mes différentes expériences, j’ai suivi diverses formations (Validation, Tai Chi Chuan...) et ai été sensibilisée à différentes pratiques notamment autour de la communication verbale et non verbale et de la méthode montessori.



J’ai exercé mon métier auprès d’une population variée, allant de la petite enfance à la personne âgée. J’ai pratiqué ponctuellement auprès d‘enfants et adolescents ayant vécu des carences éducatives et affectives ou connaissant des handicaps physiques, cognitifs et/ou sensoriels ou encore des retards ou des troubles des apprentissages, ainsi que des personnes âgées au sein d’un Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD).



Actuellement, je mène une activité en libéral et propose mes compétences à Danko and co, institut de zoothérapie et à divers établissement de soin.