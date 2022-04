Diplômée d'un Master 2 Métiers de l'Information et de la Communication à l'Institut Catholique de Paris et forte de différentes expériences professionnelles dans le domaine de la communication, je suis aujourd'hui à la recherche d'un emploi de chef de projet junior.



Ma formation ainsi que mes différentes expériences professionnelles en agence de communication d'entreprise ou publique me permettent aujourd'hui d'être opérationnelle et polyvalente :

- mise en œuvre d’opérations de communication (préparation des appels d'offres, recommandations stratégiques, coordination des prestataires,suivi de création et de production)

- organisation d’événements

- gestion des relations presse(réalisation de communiqués et d'invitations presse, conférences de presse,contact avec les journalistes)

- réalisation de benchmarks,revues de presse et notes de synthèses



N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations (Ci-joint mon mail : gauthierclaire87@gmail.com).



Claire Gauthier