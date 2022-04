Claire GAUTIER

-Après une expérience de 6 mois en laboratoire de microbiologie, j'ai développé mes compétences techniques en bactériologie et biologie moléculaire (PCR; culture bactérienne, exctraction d'ADN...)

-Titulaire d'une licence de biologie et d'un Master de bactériologie, je m'intéresse principalement à la microbiologie et la biologie moléculaire appliqué dans l'agro-alimentaire, l'environnement (analyses et biodiversité); les laboratoires de recherche et l'industrie pharmaceutique.

-Je suis mobile dans toute la France.



Mes compétences :

Analyse de données

Biologie moléculaire

Microbiologie

Synthèse rédactionnelle

Microsoft Office