Claire GAUTIER

Bonjour,



Forte d'un double cursus en commerce international et en gestion de projets interculturels, je cultive depuis toujours un intérêt particulier pour l 'apprentissage des langues étrangères et les rencontres interculturelles. Ma curiosité, ma soif de découverte et mon envie de repousser toujours plus loin les frontières géographiques et linguistiques m'ont poussée à partir à la rencontre de peuples aux cultures et coutumes diverses. J'ai effectué de longs séjours au Canada, en Australie, en Espagne...



Mes compétences :

Assistante trilingue

COMMERCE

Commerce international

Gestion de projets

Gestion de projets culturels

Interculturalité

International

Langues

Langues étrangères

Management

Management interculturel

Mobilité

polyvalente

Relocation