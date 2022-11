Psychologue Clinicienne depuis 2005, j'ai fait le choix de me spécialiser en :

-Thérapie familiale systémique

-Hypnose

-Thérapie Cognitive et Comportementale Diplôme universitaire de T.C.C

- Sexologie D.U de sexologie



Formée en France à Toulouse et à Besançon j'ai également eu l'opportunité d'effectuer une partie de

mon cursus à l'UQAM (Université du Québec) au Canada.



Mes compétences :

Psychologue

Psychologue clinicienne

Sexologue