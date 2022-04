Benoît PERREAU*

Ma Mission : Faciliter la mise en place ou le développement des Politiques Handicap

Ma zone d'intervention : France Métropolitaine

Mon objectif : Obtenir des résultats concrets et vous faire gagner du temps

Mes références clés : Groupe Cap Gemini, Groupe SNCF (Missions Nationales)



Vous êtes assujettis à la loi sur l'égalité des chances de 2005.



Vous avez engagé des actions, obtenus des résultats et souhaitez les rendre plus performants.



Vous avez encore des freins comme :

- Trouver les compétences attendues pour vos postes au sein des publics en situation de handicap,

- Vos services craignent que l'embauche de collaborateurs en situation de handicap rime avec absentéisme accru,

- Vos équipes peuvent se sentir démunies face à la notion de handicap,

- Autres ...



Vous souhaitez rendre votre communication plus efficiente tant en interne qu'en externe.

Vous souhaitez tendre vers les objectifs fixés par la loi, voire les dépasser.



La RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) est un sujet prépondérant pour vous.



Des solutions simples existent.



Je vous apporte :

- 15 ans d'expériences auprès de services RH vous garantissant une vision globale et ciblée selon vos problématiques,

- Mon écoute, ma disponibilité, mes capacités d'analyses et de synthèse éprouvées auprès de grands groupes et de PMI/PME permettant de définir, pour vous, les meilleurs approches,

- Un réseau handicap identifié sur le territoire national, des outils optimisés au gré de mes différentes missions et des contraintes rencontrées, qui me permettront de vous proposer des actions claires en fonction de vos attentes.



Votre cas est unique et d'un simple échange, des solutions peuvent émerger.

Rencontrons nous !



Mes compétences :

Vente

Management

Ressources humaines

Gestion de personnel

Recrutement