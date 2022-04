Benoit PERREAU

Expert des cycles de l'eau industriels et tertiaires, et de la valorisation biogaz de déchets et co-produits, Veolia Water STI est une filiale de Veolia Water Technologies spécialisée dans l'ingénierie, la conception et la construction d'usines clef en mains, ainsi que la création de solutions de traitement d'eau pour les industries en France, Afrique francophone et Europe.



Historiquement présente sur les marchés traditionnels du traitement des eaux usées dans l'Agroalimentaire, la Chimie, la Papeterie et l'Automobile, VWSTI s'est développée dans les années 2000 dans le secteur des eaux de process, notamment pour l'industrie pharmaceutique et le "Power" ainsi qu'en intégrant largement les procédés membranaires, l'échange d'ion, et la méthanisation liquide.

Depuis 2009, la valorisation en biogaz de biodéchets industriels et de co-produits agricoles complète ses domaines d'expertise et contribue à l'essort de son activité.



Ecoute et compréhension des besoins spécifiques de chaque client selon son secteur industriel ou agricole, maîtrise et optimisation du process, rigueur et réactivité dans l'exécution des contrats sont les marques de fabriques de cette PME bénéficiant de l'entier support du groupe VEOLIA.