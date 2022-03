Pierre MAURICE

Depuis 2007, j'ai découvert et intégré un secteur d'activités jusqu'alors inconnu pour moi. J'avais durant mon ancien parcours dés 2001, au sein de l'enseigne Boulanger animé des formations visant à professionnaliser le personnel du service après vente en leur apportant les bases de la relation client. Des capacités pédagogiques acquises tout au long de mon parcours d'éducateur sportif (rugby) alliées à ma connaissance de l'entreprise et aux métiers m'ont permis de mener à bien cette mission et surtout d'apprécier le métier de formateur. En 2006, je décide de quitter alors au bout de 19 ans de carrière plutôt réussie mon employeur afin de m'orienter vers la formation en privilégiant le plaisir à la carrière. Une année de formation plus tard (au CNAM où les débuts furent difficiles voire hésitants), je découvre (réseau quand tu nous tiens) parle le biais d'un premier CDD le monde de l'orientation ou insertion professionnelle pour ne plus le quitter. Cette nouvelle expérience m'a permis de développer ou d'acquérir diverses compétences dans l'accompagnement individuel (analyse, diagnostic de la situation personnelle, identification des freins et mise en place d'actions pour les lever, permettre l'acquisition des outils d'aide à la recherche d'emploi et des, connaissance du bassin de l'emploi, création et développement d'un réseau professionnel afin de proposer les demandeurs d'emploi, appel des entreprises, amener les personnes à devenir autonome, etc.) comme dans l'animation de groupe au contact de personnes aux profils différents tout en ayant des contacts réguliers avec les employeurs ou autres acteurs de ce secteur (prescripteurs, financeurs, partenaires, etc.).

Je crois pouvoir affirmer aujourd'hui que les années dans la grande distribution en tant que manager ont contribué à mon adaptation à ce nouveau métier, en effet, les activités du manager ont favorisé l'acquisition de capacités ou compétences mobilisables sur le métier de formateur (connaissance des exigences des entreprises, le travail sur l'entretien de recrutement notamment) tout en mettant en avant mes convictions ou valeurs humaines et sociales.

Ce métier m'apporte un enrichissement personnel car à chaque accompagnement, on ressent l'aspect positif aussi infime qu'il soit de l'action menée avec chaque demandeur d'emploi sans que le résultat soit obligatoirement l'accession à un emploi. La remise en question est permanente, l'apprentissage continuel et l'investissement quotidien.

Après quelques années de bons et loyaux services dans le secteur de l'insertion professionnelle, grâce aux compétences acquises au contact de différents publics et dispositifs d'accompagnement à l'emploi, j'ai intégré en tant que chargé d'affaires le GEIQ (Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification Professionnelle) BTP.

Un nouveau challenge s'est présenté à moi dans un domaine proche de celui que j'ai quitté pour un poste totalement différent imposant une plus grande polyvalence à travers l'ensemble des tâches à réaliser (recrutement, montage contrat pro et parcours de formation, suivi en entreprise, prospection, négociation, etc...) et une nouvelle posture à adopter. D'accompagnateur à l'emploi, je deviens employeur et suis le garant de la pertinence de mes choix en matière de recrutement notamment vis à vis de mes adhérents tout en visant la pérennisation et l'embauche en CDI à l'issue du parcours de professionnalisation, critère primordial pour conserver notre label. Avec ce nouveau poste, je suis de nouveau confronté à des situations vécues lors de mon parcours au sein de l'enseigne BOULANGER en tant que Responsable Services. Ma mission implique un accompagnement socio/professionnel afin de garantir le succès de nos parcours et d'atteindre nos objectifs. Nous favorisons le maintien dans l'emploi en aidant nos salariés pour l'obtention d'un logement, l’accès à la mobilité, l'obtention d'aide financière, etc....



Mes compétences :

Respect d'autrui

Sens des valeurs