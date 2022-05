Valerie VIOLLEAU

Docteur en Sciences des Agroressources de l’Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT) j’ai été embauche par en janvier 2000 tant qu’ingénieur de recherche contractuel « responsable de la formation et de l’insertion des doctorants », au sein Département de Formation aux Métiers de la Recherche.

En 2005, je me suis vue confiée la coordination de la Direction de la Recherche nouvellement créée à l’INPT où j’étais, au départ, chargé d’assurer le suivi des dossiers liés à la vie des laboratoires et à l’activité des chercheurs et de la mise en œuvre opérationnelle des instances y afférant, Conseil Scientifique et COS Recherche. J’ai continué, d’abord à travers la mise en place d’actions mutualisées au niveau du site toulousain, puis entre 2009 et 2012 à l’Université de Toulouse – département Recherche et Doctorat, à proposer, définir et mettre en œuvre la politique d’aide à l’insertion professionnelle des doctorants en tenant compte de la diversité des publics et de la complexification du marché du travail national et international en appui du Collège Doctoral (CDUT). Je fais toujours partie du Comité d'Organisation des Doctoriales de Midi Pyrénées depuis 1997.

Aujourd’hui, je suis responsable de la Direction de la Recherche élargie aux Etudes Doctorales depuis 2012 (DRED), chargée de traduire dans la gestion administrative la politique scientifique et de formation doctorale de l’établissement, en prise directe avec la Vice-présidente Recherche. Je mène les missions qui me sont confiées avec le concours de mes collaboratrices, aujourd’hui au nombre de trois (2 adjoints et un technicien).



Mes compétences :

Recherche

Gestion administrative et financière

Ingénierie de formation