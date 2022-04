Claire GENESTIER AVOCAT

Avocat au Barreau de LYON depuis 2006, Maître Claire GENESTIER a créé un cabinet à taille humaine afin de mettre ses compétences et son expertise au service des intérêts de ses clients.

Maître Claire GENESTIER place l’écoute, la rigueur, la réactivité et l’efficacité au centre de la relation privilégiée qui doit exister et perdurer entre l’Avocat et son Client.

Maître Claire GENESTIER, forte de son expérience, est présente pour vous conseiller et vous assister à toutes les étapes et dans tous les aspects de votre vie personnelle, familiale et patrimoniale. Sa priorité est vos intérêts



En toute transparence, le Cabinet d’Avocat de Maître GENESTIER établit ses honoraires selon la nature, la difficulté de l’affaire et le temps consacré au traitement du dossier.

En conformité avec les règles déontologiques de la profession d’Avocat, les honoraires sont clairement évoqués, estimés et fixés dès le premier rendez-vous en accord avec le client.



Une convention d’honoraires est systématiquement établie entre le Cabinet et le client.



Trois types d’honoraires sont pratiqués par le Cabinet :



Les honoraires forfaitaires : ce mode de rémunération est privilégié lorsque la nature de l’affaire rend prévisible le travail à accomplir. Ces honoraires sont calculés selon la complexité du dossier, le nombre de diligences à accomplir et le temps consacré au dossier.

Les honoraires au temps passé : cet honoraire est facturé en fonction du temps passé dans le cadre d’un dossier pour lequel l’évaluation des diligences ne peut pas être déterminée à l’avance. Le montant des honoraires est donc fonction tant du temps passé que du taux horaire défini à l’avance (qui dépend notamment de la nature des tâches à accomplir). Des appels d’honoraires à titre de provisions sont facturés en fonction de l’avancement du dossier.

Les honoraires « de résultat » : il peut être expressément prévu au sein de la convention d’honoraires, un complément de rémunération, basé sur l’obtention d’un résultat défini, qui viendra s’ajouter à des honoraires de base. Les honoraires de résultat ne peuvent pas être le seul mode de rémunération de l’avocat. Cet honoraire supplémentaire est calculé sur la base d’un pourcentage (généralement de 10 %) sur les sommes obtenues.







Vous bénéficiez peut être, comme beaucoup de personnes, d’une assurance protection juridique souvent comprise dans leur contrat d’habitation, qui prend en charge partiellement ou intégralement, les honoraires d’Avocat librement choisi par le client.



En cas de succès de votre procès, le Juge a la possibilité de mettre tout ou partie des frais et honoraires que vous avez supportés pour votre défense à la charge de votre adversaire qui sera en conséquence condamné, dans les proportions définies par la juridiction, à vous les rembourser.

Les dépenses (frais d’huissier, ou d’expert) que vous avez réglés sont quant à eux automatiquement mis à la charge de celui qui perd son procès.



Le cabinet de Maître GENESTIER accorde des facilités de paiement : vous avez la possibilité de régler en plusieurs fois. Dans un tel cas, les échelonnements de paiements sont précisés au sein de la convention d’honoraires. Le cabinet réceptionne l’ensemble des chèques à la signature de la convention d’honoraires et s’engage à encaisser chacun selon l’échelonnement convenu.



Selon le montant de vos ressources, le Cabinet peut intervenir au titre de l’Aide Juridictionnelle.