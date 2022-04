Claire GENET

Bonjour et bienvenue !



"Formatrice au métier de la transaction immobilière - Consultante stratégie - Recrutement - Relations clients"



J'apporte conseil et expertise aux agences immobilières qui souhaitent développer leur performance globale, adopter une stratégie en terme de recrutement, former et fidéliser leurs collaborateurs.



Je transmets également mes connaissances aux conseillers indépendants qui souhaitent développer une méthode de travail efficace et maîtriser tous les rouages de la négociation,