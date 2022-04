Claire GENEVEY

Pour quelles raisons mettre en place une stratégie web-marketing ?

- Développer sa marque Entreprise,

- Augmenter ses ventes,

- Dynamiser son réseau,

Tout ceci au niveau mondiale…



Et comment ? A partir d’une stratégie multi-canal, notamment autour de la gestion de sites Internet, la gestion d'un réseau de partenaires, l’animation de communautés, la gestion de CRM (gestion de la relation client ), la gestion d'événements, l'optimisation du référencement et le suivi de rapports de performance…

En 12 ans d’expériences professionnelles, j’ai acquis de solides compétences sur ces différents canaux dans les domaines : communication, gestion de projet, Infographie et management.



Mon secret pour réussir… Comprendre les besoins des personnes ciblées et leurs habitudes.



Ma nature... proactive, organisée, créative avec un bon sens relationnel, j’aime avant tout partager et grandir au sein d'un groupe aux visions diverses.



Comment je vois l’avenir : Des challenges sur des projets innovants, de la polyvalence / flexibilité et du partage d’expérience…



Pour me contacter : clg@dolphin.fr



Mes compétences :

Gestion de projet

Graphisme

Développement web

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Communication visuelle

Communication

Adobe Photoshop