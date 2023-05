Eric ERIC (MUTEL)

26 ans dexpérience numérique/digital :

- Business Development, Chargé d'Affaire,

- Direction/Management/Pilotage de projets industriels, multiples et transverses

- Management hiérarchique équipe - People Management

- International, Opérationnel et Stratégique

- Développement de Produits, Transition, Conseil, Avant-Vente

- Fiabilité, créativité, curiosité et adaptabilité



Pour plus de détails, et en anglais, voir aussi https://fr.linkedin.com/in/ericmutel



Mes compétences : Embedded Software, Systèmes Embarqués, Objets Connectés, IoT, GED, Dématerialisation, Gestion Collaborative de Documents, Base de Connaissances, Microélectroniques, Conception numérique, CAO électronique, Ingénierie Système, Ingénierie Projets, Industrie Transports Publics, Management, Gestion de Programme, Project Management, Gestion de Projets, Directeur, PMP, Conduite de Changement, Inforgérance, Transition, Transformation, Systèmes d'Information, Billettique, ATLAS, Collectivités Administration Locales, Voix, PBx, Intégration Logicielle, ERP, Brooks, 300mm, 12CP, Telecom, Telco, Médiation, Facturation, IUM, Gestion de Fraude, Assurance Revenue, Analysis Revenus, ITSA, BMP, PLM, WindChill, Metaphase