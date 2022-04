Claire GENTIL

Avec plus de 7 années d'expériences dans les domaines des médias, de l'aéronautique, l'aérospatiale, la défense, la cyber sécurité ou encore le secteur industriel (éclairage ou menuiseries aluminium), mes compétences sont très développées. Gestion de projets, management, gestion portefeuille clientèle, travail avec Agences et également en Agence... autant d'atouts qui permettront d'atteindre un objectif commun : une meilleure image, une plus forte notoriété ou encore favoriser les actions commerciales de votre entreprise. Ma forte capacité d'adaptation, mon sens de l'engagement ainsi que ma rigueur, seront de sérieux avantages face à vos concurrents. Il est temps de nous rencontrer et de travailler ensemble.



Mes compétences :

eLearning

Microsoft Publisher

HTML

Adobe Indesign

Rédaction

Adobe Photoshop

Gestion de projet

Communication

Community management

Coordination de projets

Conception-rédaction

Evénementiel

Gestion de la relation client

Communiqués de pesse

Gestion budgétaire

Relations Presse

Revue de presse

Médias sociaux

Management