Claire GERARD

A travers les postes que j'ai occupé , je dispose de compétences suivantes:

- analyse financière et maitrise du risque de crédit

- analyse et développement de la rentabilité d'un fond de commerce aussi bien à travers mes fonctions cash management qu'à travers l'appréhension de la politique d'engagement de mon établissement

- réactivité et écoute face aux besoins de mes clients,

- capacité d'organisation et d'adaptation,

- Dynamisme commercial



Je souhaiterais faire également évoluer ma carrière vers un poste de management.



Mes compétences :

Cash Management

organisée

créative

Analyse financière

dynamique